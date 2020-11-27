شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البيئة بتنسيقية شباب الأحزاب تصدر ورقة عمل حول نفوق الأسماك فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة عمل حول نفوق الأسماك في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة، وتناولت الورقة المشكلة في هذه المناطق والبحث في خلفية المشكلة وأسبابها وخطورتها، والردود الواردة من الجهات المختصة وتعقيب اللجنة عليها.

وقدمت اللجنة عدد من المقترحات أبرزها، تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المتضررة للوقوف على حقيقة الموقف وإيجاد حلول واقعية، وعمل زيارات مفاجئة للمصانع ومحطات توليد الكهرباء على طول فرع رشيد، ولقاء المتضررين من المشكلة.

كما أوصت الورقة أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي على أسطح المنازل ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومناقشة التمويل المتاح لمنع التلوث من المصارف والتلوث الصناعي مع وزارة التعاون الدولي، على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمشكلة.