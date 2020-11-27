شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يقود حملة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع دار السلام والبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الجمعة، حملة بقيادة محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، والمرشح الفائز فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لعمل صيانة وعزل داخلى وخارجى لأعمدة الإنارة فى شوارع دار السلام والبساتين، للتأكد من صلاحيتها وعدم تسببها فى مشكلات أو وفيات لا قدر الله.

وانطلقت الحملة فى مرحلتها الأولى من شارع مصر حلوان الزراعي، مرورًا بمقام العجمى وحتى مطلع كوبرى دار السلام، حيث يقوم فنى متخصص بعمل صيانة وعزل داخلى وخارجى لأعمدة الإنارة وتأمينها بشكل كامل، لمنع تسرب مياه الأمطار داخل أعمدة الإنارة، كما تم عمل حصر كامل بشوارع دار السلام والبساتين التى تحتاج إلى كشافات ومعدات إضاءة، تمهيدا لشراء الأدوات المطلوبة وتركيبها بشكل عاجل.

وقال "مطر" إن الحملة استجابة لأهالى المنطقة وشكواهم المستمرة من الأخطار التي تتسبب بها أعمدة الإنارة المكشوفة وغير المعزولة، خصوصًا في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار، مؤكدًا على استمرار الحملة لحين وصولها لكافة شوارع ومناطق دار السلام والبساتين.

وطالب "مطر" الأهالى بسرعة الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بأعمدة الإنارة، من خلال التواصل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لكي يتم حلها في أقرب وقت.