شكرا لقرائتكم خبر عن على باباجان: الإعلام التركي يفسد أخلاق أطفالنا الخاضعين بالمنازل بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا إلى ضرورة وضع علامة «+ 18» على أحاديث وحوارات حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، التي تُذاع على شاشات التليفزيون.

وقال باباجان في مؤتمر له نشره موقع تركيا الآن: "أنادي من هنا المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، رجاءً لا تسمحوا بإذاعة أحاديث الشريك الصغير، دولت بهتشلي، لمن هم دون سن الـ18 عامًا".

وتابع: أطفالنا يقبعون في المنزل بسبب وباء (كوفيد - 19)، وإنه لمن الخطأ نشر الإهانات التي من شأنها أن تفسد أخلاقهم، لا نريدهم أن يستمعوا في المنزل إلى الأصوات الصاخبة والضجيج. يُرجى عدم بث أحاديث وحوارات الشريك الصغير لمن هم دون الـ18 عامًا".