المغرب يُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 345 ألفا و276 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان- أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و689 حالة، كما تم تسجيل 4 آلاف و228 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 294 ألفا و36.

وفي وقت سابق طمأنت الحكومة المغربية مواطنيها بخصوص حملة التلقيح التي أعلنتها قبل أيام، والتي تثير جدلا كبيرا وسط المغاربة، بسبب تشكيك البعض في اللقاح المزمع استخدامه. وقالت في بيان إن اللقاح "بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين ". ودعت إلى " التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر".

وأفاد بيان لمجلس الحكومة عقب انتهاء اجتماعه الأسبوعي بأن اللقاح "بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين".

وذكرت مصادر أن اختيار المغرب "للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لابد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.