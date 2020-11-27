تركيا تُسجل 29 ألفًا و845 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 29 ألفا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - إلى أنه تم تسجيل 177 حالة وفاة، في حين تم شفاء 3 آلاف و845 حالة.
وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة؛ لوقف تسارع انتشار المرض.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، سابقا، إن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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