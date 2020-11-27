الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بنين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نظيره بجمهورية بنين، عبدالله بيو شاني، وذلك على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في النيجر حاليا تحت عنوان «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية».
جرى، خلال اللقاء، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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