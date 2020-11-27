استمرار تراجع الإصابات بكورونا في السعودية

سيف اليزيد - كشفت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السعودية، اليوم الجمعة، استمرار تراجع الحالات.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنها سجلت 302 إصابة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد أن سجلت 322 حالة الخميس.

وأعلنت الوزارة، في بيان، زيادة إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 356 ألفا و691 حالة مؤكدة.

ورصدت المصالح الصحية 407 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 345 ألفا و633 أي 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5857.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 5212 حالة، منها 698 حالة حرجة.

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