قراصنة يحاولون اختراق أنظمة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية

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قال مصدران مطلعان إن متسللين، من كوريا الشمالية فيما يبدو، حاولوا اختراق نُظم شركة "أسترازينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي محاولة الاختراق هذه في الوقت الذي تخوض فيه الشركة سباقا لطرح لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الأسواق.

وأوضح المصدران أن المتسللين بدوا كمعنيين بالتوظيف على موقعي "لينكد إن" و"واتساب" بهدف التواصل مع عاملين في "أسترازينيكا" وقدموا عروض توظيف وهمية ثم أرسلوا وثائق في صورة توصيف وظيفي كانت محملة بشفرة خبيثة لاختراق أجهزة الضحايا.

وقال أحد المصدرين إن محاولات الاختراق استهدفت "مجموعة كبيرة" تشمل عاملين في أبحاث كوفيد-19، لكن لا يعتقد أنها نجحت.

وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عنهما، إن الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات تظهر أنها جزء من حملة اختراق مستمرة نسبها باحثون في الأمن الإلكتروني إلى كوريا الشمالية.

وقال ثلاثة أشخاص، حققوا في الهجمات، إن الحملة كانت تركز في السابق على الشركات الدفاعية والمؤسسات الإعلامية، لكن محورها في الأسابيع الأخيرة صار الأهداف المتصلة بكوفيد-19.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية على الهيئات الصحية وخبراء اللقاحات وشركات الأدوية خلال جائحة كوفيد-19 مع تهافت جماعات اختراق، للحصول على أحدث الأبحاث والمعلومات عن الوباء.