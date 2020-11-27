انتخاب علي أحمد زين رئيسا للعصبة الجهوية الداخلة وادي الذهب

انتخب علي احمد زين رئيسا للعصبة الجهوية الداخلة وادي الذهب لكرة القدم، لولاية تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي الذي أشرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على عقده اليومه الجمعة بمدينة الداخلة.

وكشف بلاغ جامعة الكرة أن تأسيس العصبة للجهوية بالصحراء المغربية يأتي تماشيا مع استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للرقي بكرة القدم على المستوى الجهوي، وتنفيذا لتعهداتها.