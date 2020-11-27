استدعاء جاكوب زوما مجددا أمام لجنة التحقيق في قضايا الفساد

استدعت لجنة التحقيق في قضايا الفساد بجنوب إفريقيا، مجددا، الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما للاستماع إليه بعد قراره مغادرة اللجنة دون إذن خلال أول جلسة للاستماع إليه.

وسيجبر هذا الاستدعاء زوما بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة في الفترة ما بين 18 و22 يناير المقبل، وفق ما أفادت به سكريتارية هذه اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في ظاهرة “الاستيلاء على الدولة” التي تشير إلى اختلاسات واسعة النطاق من قبل رجال أعمال ورجال سياسة وموظفين خلال فترتي ولاية الرئيس السابق (2009-2018).

وقال رئيس لجنة التحقيق في الفساد بجنوب إفريقيا، القاضي ريموند زوندو، الذي استدعى زوما للإدلاء بشهادته في الفترة ما بين 16 و20 نونبر الجاري، إن قرار زوما بمغادرة جلسات اللجنة دون إذن، إزاء استدعاء ملزم “أمر خطير يلحق ضررا بحسن سير التحقيق وبدولة القانون والمسؤولية العامة للرئيس السابق”.

وقال إن للجنة الحق في استدعاء أي شخص يتوفر على معلومات تساعدها في التحقيق، محذرا من أن عدم الامتثال لتوجيهات اللجنة دون سبب وجيه، يشكل “مخالفة جنائية”.