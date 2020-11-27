وسائل إعلام إيرانية: عالم نووي يتعرض للاغتيال وسط طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن عالما نوويا إيرانيا تعرض للاغتيال في منطقة آبسرد دماوند في طهران.

وقالت وكالة أنباء التلفة الإيرانية إن مسلحا أطلق النار على العالم، محسن فخري زادة، عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران، ما أدى إلى مقتله، وإصابة مرافقه.

وبدورها، قالت وكالة “فارس” إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار، تعرضت له سيارته، ثم إطلاق الرصاص، وأضافت أن مرافقيه اشتبكوا مع فريق الاغتيال، والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية الانتباه إلى أن فخري زادة من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية، وكان على لائحة العقوبات الدولية، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه، سابقا، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.