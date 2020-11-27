محمود الإدريسي يشيع إلى مثواه الأخير في مقبرة الرحمة.. حزن في صفوف أحبائه ودعاء له بالرحمة – فيديو

تصوير: يونس مردوخ

وري جثمان الفنان محمود الإدريسي الثرى في مقبرة الرحمة في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، إذ شيع إلى مثواه الأخير في المقبرة المذكورة، وسط حزن شديد لفراقه في صفوف أسرته الصغيرة، وأحبائه من جمهوره الواسع.

وزوجة الراحل محمود الإدريسي عبرت، خلال حديثها مع “اليوم24″، عن حزنها الشديد لفراق زوجها، مبرزة أنه كان هرما من أهرامات الموسيقى المغربية.

وأوضحت المتحدثة نفسها أن وفاة الإدريسي تعتبر خسارة لها ولجمهوره، وأشارت إلى أن صحته تدهورت بعد حضوره سهرة “رشيد شو” على القناة الثانية، وقالت: “بعد أسبوع من حضوره السهرة تبدل.. وماعرفناش شنو وقع”.

يذكر أن الفنان محمود الإدريسي توفي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 72 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.