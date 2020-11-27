شكرا لقرائتكم خبر عن رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي ليلي سويف وأبنتها والان مع التفاصيل

الجمعة 27 نوفمبر 2020 أرشيفية وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي ليلي سويف وابنتها مني.

وقال النشطاء "هو انتي يا حيزبون مَش عايزه تاني نفسك ليه.. وليه الدولة ساكته عن اللي انتي بتعمليه.. ومشعايزه تخد ضدك اجراء قانوني.. نعتقد أن ده أوضح مثال علي سعة صدر الحكومة علي الأشكال القميئة اللي زيك أنتي وبنتك وبقية أولادك". وأضاف النشطاء "لو كنتي تعبتي شوية في تربية المحروس علاء واخواته البنات مكنتيش طلعتي تنوحي عليهم.. بس برضه احنا متأكدين انك مبسوطة بعمايل ولادك وتلاقي انتي اللي مسرحاهم عشان تسترزقي من وراهم". وطالب النشطاء "يا جماعة لو شوفتوا الهانم دي هي وبنتها بيزوروا أبنها وبنتها المحروسين هتعرفوا كم دناءة نفوسهم ومدي حقارتهم ووضاعتهم". وتسال النشطاء "ازاي سايبين واحده زي ليلي تدرس في الجامعه.. نظن أنه لا يمكن نستائمنها علي عقول أولادنا لأن واحده زيها أكيد بتحاول تزرع أفكار مريضه فيهم".

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