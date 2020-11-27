شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون يريدون تمزيق اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين هذا الأسبوع على أهداف مدنية في المملكة ، وأضاف : "الحوثيون يريدون تمزيق اليمن وليس توحيده".

كما أوضح أن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن.