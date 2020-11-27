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مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده في هجوم بطهران

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قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده توفي نتيجة أصابته في هجوم وقع خارج العاصمة طهران اليوم الجمعة وأنه يتلقى العلاج في مستشفى.

وقبل وقت قصير، قالت عدة منافذ إخبارية إيرانية، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن عالما متخصصا في العلوم النووية والصاروخية اغتيل. لكن لم يرد تأكيد رسمي للوفاة ونفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقوع أي حوادث من هذا القبيل.

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