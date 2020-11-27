الهيأة التطبيعية تُعلن الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة لاعب نادي الصليخ

2020-11-27 | 18:01
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أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الحداد لثلاثة أيام، والوقوف دقيقة صمت، وذلك حداداً على وفاة (سجاد علي وحيد) لاعب نادي الصليخ، والذي فارق الحياة مساء اليوم الجمعة خلال مباراة فريقه أمام فريق بسماية أثر نوبة قلبية مفاجئة.
وتقدمَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والاعضاء كافة، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة اللاعب سجاد وحيد ومحبيه، وكذلك إلى نادي الصليخ وإلى الوسط الرياضي كافة، لرحيل موهبة كروية شابة نتيجة نوبة قلبية مفاجئة.
وتعرضَ (سجاد علي وحيد) لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي تطلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة النوبة القلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.
وتعرضَ (سجاد علي وحيد) لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي تطلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة النوبة القلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.
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