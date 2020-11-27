كاتانيتش يقدم التعازي بوفاة مارادونا

ولم يستطع مارادونا التغلب على مشاكله الصحية المستمرة في الآونة الأخيرة، وتوفي صباح الاربعاء بعد الإغماء عليه في المنزل إثر سكتة قلبية.

وقالَ كاتانيتش في بيان للتطبيعية انه "يومٌ حزين للغاية لعالم كرة القدم، لقد رحلَ أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، الأسطورة دييغو مارادونا كان مصدر إلهام لجميع اللاعبين نحو العالم، إنه لمن دواعي الفخر أنني لعبت أمامه.. ارقد بسلام، كرة القدم ستشتاق لك دائماً".