شكرا لقرائتكم خبر عن 28352 إصابة و827 وفاة بـ «كورونا» في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 827 حالة وفاة بكوفيد-19، الجمعة، ارتفاعاً من 822 في اليوم السابق و28352 حالة إصابة جديدة نزولاً من 29003 حالات في اليوم السابق.

وتم إجراء 222803 فحوص في اليوم المنصرم، مقابل 232711 فحصاً في اليوم السابق. وكانت إيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وشهدت 53677 حالة وفاة بكوفيد-19، منذ ظهور المرض في البلاد في فبراير/شباط الماضي. وفي حين كان معدل الوفاة اليومي في إيطاليا من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، تباطأ عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات الرعاية الفائقة في مؤشر على أن أحدث موجة من الجائحة تنحسر.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات 33684 الجمعة، وهو عدد يقل 354 عن اليوم السابق. وانخفض عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة 64 بعد انخفاض بواقع اثنين أمس الخميس. ويبلغ العدد الآن 3782 مريضاً. وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، حيث توجد مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد، الأكثر تضرراً الجمعة، إذ سجلت 5389 حالة إصابة جديدة، نزولاً من 5697 في اليوم السابق.