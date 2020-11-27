شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مرضى بـ «كورونا» في حريق بمستشفى في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي خمسة من المصابين بمرض «كوفيد-19»، حتفهم في الهند، الجمعة، في حريق شب بوحدة رعاية مركزة لمرضى فيروس كورونا هو الرابع في أحد مستشفيات العزل منذ بدء الجائحة، مما دفع المحكمة العليا لطرح استفسارات غاضبة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أن الحريق الذي شب في الصباح الباكر في مدينة راجكوت بولاية جوجارات في غرب البلاد أتى على وحدة الرعاية المركزة في المستشفى الخاص. وقال مسؤول حكومي إن السبب المرجح للحريق هو ماس كهربائي. وأضاف في تصريحات لرويترز: «توفي ثلاثة من المرضى في مكان الحريق وتوفي اثنان في الطريق إلى المستشفى، ولم يصب مريضان آخران في وحدة الرعاية المركزة بأذى».

وأثار أحدث حريق غضب أعلى محكمة هندية وطالبت الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بتقديم رد تفصيلي بشأن تكرار الحرائق في مستشفيات العزل. وسجلت الهند 9.3 مليون إصابة بالمرض وهو ثاني أعلى عدد إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 135 ألفاً. وقالت وزارة الصحة، الجمعة، إنها رصدت 43082 إصابة و492 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.