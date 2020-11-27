شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب محمدوف: سأعلن قريباً عن مشروعين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البطل الروسي المولود في داغستان حبيب نور محمدوف، الجمعة، إنه سيعلن قريباً عن مشروعين في دولة الإمارات، أحدهما تأسيس أكاديمية كبيرة على مستوى دولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وأعلن «محاربو الإمارات» عن تنظيم بطولة سنوية في أبوظبي تحمل اسم الراحل «عبدالمناف» والد أسطورة «يو إف سي» المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف تقديراً لجهود الراحل كداعم ومدرب في تجربة حبيب محمدوف الملهمة في الفنون القتالية المختلطة.

وحقق محمدوف (32 عاماً) 29 فوزاً، واعتزل مؤخراً في أبوظبي بعد فوزه على متحديه الأمريكي جاستن جايتجي، وكشف أن والدته طلبت منه ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر حبيب محمدوف: سأعلن قريباً عن مشروعين في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.