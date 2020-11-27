شكرا لقرائتكم خبر عن سجن خيّال إيرلندي في فرنسا بسبب نفوق جواده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيس (فرنسا): أ ف ب

حُكم على خيّال إيرلندي بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ، الجمعة، ومُنع من مزاولة الهواية مدة 5 سنوات، إثر نفوق جواده جراء الإنهاك الزائد والجلد، في منطقة كاني-سور-مير جنوب فرنسا العام 2016، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية.

وذكّرت كاتيا فيشر ممثلة الرابطة الفرنسية لحماية الخيول، إحدى الهيئات الخمس التي تقدمت بدعوى مدنية في المحاكمة، أن الخيّال كان ملاحقاً بتهمة «إلحاق أذى جسيم وممارسة أفعال وحشية في حق حيوان منزلي». وحكمت المحكمة بنيل كل من الهيئات الخمس تعويضات بقيمة 1500 يورو إضافة إلى ألف يورو مقابل التكاليف القضائية.

وبموجب الحكم الصادر عن محكمة غراس والقابل للاستئناف، حُكم على الخيّال الإيرلندي بمنعه نهائياً من حيازة حيوان منزلي، وفق قلم المحكمة.

وكان الجواد الرمادي «فلوغاس صن ست كروز» البالغ 10 سنوات يشارك العام 2016، في سباق حواجز في مضمار كاني-سور-مير للخيل في منطقة كوت دازور الساحلية (الريفييرا الفرنسية).

ونفق الحيوان في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2016، إثر انهياره من التعب جراء إجباره على العدو لجولتين متتاليتين في المضمار وجلده بصورة زائدة من جانب خيّاله، وفق شهادات متطابقة.