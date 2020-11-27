شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ضمك السعودي يفقد الوعي أثناء مباراة فريقه أمام الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تعرض الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب ضمك السعودي، إلى عارض صحي مفاجئ أثناء مباراة فريقه في الدوري السعودي أمام مضيفه الشباب، بحسب ما أظهرت اللقطات.

وظهر المدرب الجزائري على شاشة القناة الناقلة للبطولة، وهو فاقد للوعي على مقعد الاحتياط قبل نقله إلى المستشفى.