شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يهزم الظفرة بهدف قاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة : محمد مصطفى



قاد المهاجم التوجولي مالابا فريقه اتحاد كلباء إلى فوز قاتل على الظفرة 2-1 في الدقيقة 89 في المباراة التي أقيمت في استاد حمدان بن زايد بالظفرة ،ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 10 نقاط.

ونجح اتحاد كلباء الطرف الأفضل في الشوط الأول من ترجمة أفضليته، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق مهاجمه البرازيلي اندرسون الذي استفاد من الخطأ الذي ارتكبه خالد السناني حارس الظفرة، وقبل الهدف انقذ القائم أصحاب الأرض من تسديدة مالابا ،ولم تكن هناك فرص خطيرة للفريق الظفراوي.

واستمرت أفضلية اتحاد كلباء في الشوط الثاني، وكاد أن يضيف الهدف الثاني في أكثر من فرصة حتى نجح الظفرة في تحويل الكفة لصالحه وسجل هدف التعادل من هجمة ثلاثية أكملها بنجامين ايم في الشباك في الدقيقة 66 .

وبينما المباراة في طريقها للتعادل 1-1 نجح مالابا في الاستفادة من خطأ مدافع فريق الظفرة مسعود سليمان خلال محاولته إرجاع الكرة لحارس مرماه خالد السناني، لكن التمريرة كانت قصيرة فخطفها المهاجم التوغولي ووضعها في الشباك قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.