شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة الإعلام يكشف تفاصيل استقالته: أرفض طريقة تعامل الوزير مع الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي أحمد قطب إنه تقدم باستقالته من منصبه كمستشار إعلامي لـوزارة الدولة للإعلام، وغادر الجروب الخاص بالصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة بعد خلاف في وجهات النظر حول بعض النقاط مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، منها طريقة تعامله مع الصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة، وقد وافق الوزير على الاستقالة أول أمس الأربعاء.

وأضاف قطب أنه رفض المشاركة في الهجوم على منظومة الصحافة والإعلام وشخصيات مشهود لها بالوطنية والاحترام، واستخدام الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام في اثارة الأزمات والتصريحات التي أوجدت حالة من النميمة السياسية وتضر بصورة مصر في مرحلة تسعى فيها الدولة الى الحفاظ على استقرارها.

وشدد المستشار الإعلامي السابق لوزارة الدولة للإعلام على أنه كان دائم التعاون مع زملاءه داخل الوزارة في كل ما هو ايجابي وبناء حتى بعد استقالته، وأن معاون الوزير سارة سيف تواصلت معه بعد الاستقالة لطلب مساعدة في الوصول لأحد المسئولين بإحدى القنوات التلفزيونية، مؤكدا على ضرورة نشر روح التعاون والإيجابية داخل الوزارة بدلا من الاصرار على الاستمرار في إثارة الأزمات والهجوم على زملاء المهنة والاضرار بمنظومة الإعلام في مصر.