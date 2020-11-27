شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: لقاء السيدة انتصار السيسى اتسم بالبساطة والعمق الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن لقاء السيدة انتصار السيسى، بمثابة اتسم بالبساطة والتلقائية مع العمق الحضاري والثقافة الإنسانية التي تكشف عن ميراث آلاف السنين من الانتماء لهذه الأرض التي مارست عليها المرأة المصرية دورها بكل إخلاص ووعي، ودون إثارة للجدل، وكأنها فطرت على ذلك منذ يوم ولدت وعاشت وأصبحت ربة أسرة مسؤولة عن مساندة زوج و تربية أبناء، وتجسيد بالغ الدلالة للمعادلة الصعبة التي تشكل كل امرأة مصرية.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: "حوار السيدة انتصار السيسى جمع كثيرا من الحب والحنان وقليلا من السياسة، وهو ما يعطي إحساسا بأنها مثلنا جميعا، أم وزوجة وجدة مصرية، لا يشغلها سوى أسرتها الصغيرة ووطنها الذي هو أسرتها الكبيرة التي تقبع دائما في خلفية حياتها اليومية".

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الحديث كان كاشفاً وملقيا الضوء على جوانب من شخصية الإنسان عبد الفتاح السيسي، وكيف تطورت اهتماماته وطموحاته لبلده، بل وكيف نمى داخله هذا الإيمان العميق بالمرأة المصرية، وقبلها بجدارة الإنسان المصري الذي يمكن عندما يواجه التحديات أن يصنع المستحيل، فقط عندما يعي صدق ما يطرحه القائد، بل ويمكنه تحمل كل الأعباء إذا تأكد من نزاهة الأهداف.

واختتمت قائلة: "رحلة شائقة صاحبتنا فيها امرأة تستحق بصدق ما تحقق لها من مكانة، وتؤكد ما نقوله دائما وأحيانا بلا تأمل كاف، أن وراء كل عظيم امرأة".