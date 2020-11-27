وزارة الدفاع الإيرانية تُؤكد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية، وتضاربت معلومات وسائل الإعلام الإيرانية حول العملية.

فبينما قالت وكالة فارس إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران، وقالت وكالة تسنيم إن

فخري زاده لا يزال في غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها إن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع. وأثناء

الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

وأفادت مصادر أن اغتيال زاده تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه، ومقتل 4 من مرافقيه في العملية، حسبما ذكرت مواقع إيرانية.