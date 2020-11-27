روسيا اليوم: العالم الإيراني لا يزال في غرفة العمليات والأطباء يسعون لإنقاذ حياته

أوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن العالم النووي محسن فخري زاده لايزال في غرفة العمليات والأطباء يسعون إلى إنقاذ حياته مع مصاب آخر.
وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، مقتل محسن فخري زادة أحد علماء البلاد النوويين البارزين في منطقة قرب طهران.
يُذكر أن محسن فخري زاده ضابطًا إيرانيًا في الحرس الثوري الإيراني وأستاذًا للفيزياء في جامعة الإمام حسين في طهران.
كما نقلت مواقع إيرانية، مقتل 4 من مرافقي زادة في العملية.
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