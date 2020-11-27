بلجيكا: انخفاض مُعدلات الإصابة بكورونا

أفاد معهد "سينسانو" البلجيكي للصحة العامة اليوم /الجمعة/ أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مستمرة في الانخفاض خلال الأسبوع الجاري.
37 ٪ مقارنة بالأسبوع السابق.
وأكد في بيان ( نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" على موقعها الإلكتروني) أن البلاد سجلت خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري متوسط 2764.6 حالة إصابة يومية جديدة خلال الأسبوع الماضى، وهو ما مثل انخفاضًا بنسبة
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها 567 ألفا و 532 حالة ، فيما يعكس الرقم جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا، وكذلك الحالات النشطة المؤكدة والمرضى الذين تعافوا أو ماتوا نتيجة الفيروس.
تأكيد 434.1 إصابة لكل 100 ألف نسمة ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 65٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، كما سجلت البلاد خلال الفترة بين 20 و 24 نوفمبر ، متوسط دخول 256.9 مريضًا إلى المستشفى، بانخفاض 31٪ عن الأسبوع السابق، وفقا للمعهد.
وفي خلال الأسبوعين الماضيين، تم
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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