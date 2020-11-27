النمسا: نأمل في الانتصار على كورونا بحلول صيف العام المُقبل

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس عن أمله فى تحقيق الانتصار الكامل على وباء /كورونا/ بحلول صيف العام المقبل 2021 ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية فى النمسا وجميع دول العالم .
النفق" .
وقال كورتس ،في مؤتمر بالفيديو اليوم الجمعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن جميع الولايات النمساوية ستجري اختبارات جماعية قبل حلول عيد الميلاد ، مضيفا بالقول "نرى الضوء في نهاية
وتوقع كورتس قطع خطوات تدريجية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية من شهر لآخر مع انتشار اعطاء التطعيمات ، مشيرا إلى أنه بحلول الصيف سوف يتم تطعيم نسبة عالية من السكان بحيث يمكن إعلان انتهاء الوباء .
لها الحصول على 2 بالمائة من لقاحات الاتحاد الأوروبي.
وشكر كورتس المفوضية الأوروبية على إبرام صفقات شراء اللقاحات ، مشيرا إلى أن النمسا يحق
ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الاوروبية عبر الفيديو إنه لا تزال أمامنا مرحلة صعبة ولكن نثق فى قدرتنا على هزيمة الفيروس.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بتوفير ملياري جرعة من اللقاحات، حيث أن التطعيمات ستجرى بواقع مرتين لكل فرد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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