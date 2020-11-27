أفغانستان تُسجل 123 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة إثر الإصابة بالفيروس، فيما تعافي ثمانية أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم /الجمعة/ - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ في الوقت الحالي 45 ألفًا و842 حالة، بينما

وصل العدد الكلي لحالات الوفاة التي أبلغ عنها 1740 حالة، كما تماثل 35 ألفًا و370 شخصًا للشفاء من الفيروس في البلاد.



وأشارت البيانات الصادرة عن الوزراة إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 145 ألفًا و540 عينة في المراكز الحكومية،

ويوجد 7 آلاف و535 حالة إصابة نشطة في البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إصابة عدد من الموظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفيروس كورونا، لافتة إلى أن من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفون محليون.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.