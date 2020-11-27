فاوتشي يحذر من موسم أعياد أكثر ظلمة

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي،خلال مقابلة من أن عيد الشكر قد يكون بداية لموسم أعياد أكثر ظلمة، حيث من المرجح أن ترتفع الإصابات بكورونا، خلال الأشهر المقبلة.
وقال فاوتشي إنه “إذا استمرت زيادة الإصابات ووصلنا إلى أكثر من مئة ألف إصابة في اليوم، أو 1300 حالة وفاة، فلا أرى أي تحسن خلال عيدي الميلاد ورأس السنة”.
وأكد أنه شخصيا ألغى خطط عيد الميلاد هذا العام، كما فعل في عيد الشكر، وبدلا من استقبال بناته الثلاث هذا العام، اللواتي يعشن في أجزاء مختلفة من البلاد، اختار أن يجتمع بهن عبر تطبيق “Zoom” والاستمتاع بعشاء هادئ مع زوجته.
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