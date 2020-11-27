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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات فيروس كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 145,103 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 165,250 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 567 حالة. و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع. و أعلنت الوزارة عن شفاء 838 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 152,708.
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