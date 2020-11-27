"وضع جثته داخل جوالين".. "جزار يرد الدين لصديقه بالساطور" في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بمدخل عقار داخل جوالين بالجيزة وتبين بأن جزار وراء ارتكاب الواقعة لعجزه عن سداد ديونه للمجني عليه.

تلقى قسم الجيزة بلاغا العثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول في العقد السادس من العمر موضوعه داخل جوالين.

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجني عليه " 68 سنة جزار مُقيم المنيب دائرة القسم"

وأن وراء ارتكاب الواقعة 41 سنة، جزار مُقيم بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع أسفرت عن ضبطه .

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مُخططة قام باستدراج المجني عليه بتاريخ أمس إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالي له ولدى وصوله باغته بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بحجر وبسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وصباح اليوم قام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.