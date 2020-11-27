جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 61 مليونا والوفيات 43ر1 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من حاجز الـ 61 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0841 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليونا و 997 ألفا و 52 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ مليونا و 432 ألفا و 299 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.