الفلبين تسجل 1631 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 1631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 425 ألفا و918 حالة.

وقالت وزارة الصحة ـ في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني ـ إنه تم تسجيل 387 ألفا و616 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس

التاجي بلغت حتى الآن 91% من إجمالي الحالات، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 8255 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الأربعاء تسجيل 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 422

ألفًا و915 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، أن الفلبين لديها ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، كما أنها تحتل المرتبة الـ26 في العالم من حيث

الإصابات المؤكدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 386 ألفًا و955 حالة، بعد تسجيل السلطات الصحية 183 حالة تعافٍ جديدة في آخر 24 ساعة، فيما مثل إجمالي حالات الشفاء حوالي 92% من الحالات التراكمية في البلاد.