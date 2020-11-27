النمسا تسجل 4954 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، تسجيل 4954 إصابة جديدة و113 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 1076 حالة، يليها ستريا 738 حالة و705 حالات في النمسا السفلى، ثم العاصمة فيينا 616 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 139 حالة.



وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات

بالفيروس بلغت 270 ألفا و992 حالة وقد تعافى منهم 203 آلاف و251 حالة، بينما توفى 2886 حالة، مشيرا إلى أن هناك 4405 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 703 حالات في وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية بدء إجراء الاختبارات الجماعية لفيروس كورونا في فيينا خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتشمل الاختبارات

نحو 2ر1 مليون نسمة.



وقال مستشار وزارة الصحة النمساوية بيتر هاكر - في تصريحات يوم الخميس - إن الفحوصات الطبية سوف تتم بالتعاون مع القوات المسلحة النمساوية من خلال ثلاثة مواقع كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ما مجموعه 300 خط اختبار.

وأوضح هاكر، أنه يمكن فحص ما يصل إلى 150 ألف شخص يوميًا للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا.



يُشار إلى أن فترة الإغلاق في النمسا بدأت منذ 17 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وتستهدف الفحوصات محاصرة العدوى تمهيدا لفتح البلاد تدريجيا بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.