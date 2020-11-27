الوضع الوبائي في تونس غير مستقر جراء انتشار كورونا

أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن الوضع الوبائي في تونس جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مايزال غير مستقر، مشيرًا إلى أن المساعي منصبة في الوقت الراهن على الحد من الخسائر.

وأضاف مهدي - في تصريحات اليوم الجمعة - أن أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" ماتزال مرتفعة، وأن التقديرات تشير إلى إصابة 12% من المواطنين، فيما تجاوزت الوفيات حاجز الثلاثة آلاف حالة.

وأشار إلى أنه وبحسب التوقعات فإن ذروة الإصابات بالفيروس ستكون في

منتصف ديسمبر المقبل، موضحا أن تأثير الموجة الثالثة سيكون محدودًا إذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، إن هناك توقعًا بحدوث ذروة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) إذا تم التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية؛ خاصة وأن 12 % من التونسيين أصيبوا بالفيروس.



وأضاف مهدي - في مؤتمر صحفي حول متابعة الوضع

الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد، عقد بقصر الحكومة بالقصبة يوم الأربعاء - أن تونس في الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا لعدد الوفيات التي بلغت منذ بداية ظهور هذه الجائحة 2935 حالة، داعيًا

مرضى (كوفيد-19) إلى ضرورة التواصل مع المستشفيات والمؤسسات الصحية للتكفل بهم ورعايتهم في المراحل الأولى من المرض لتجنب سوء حالتهم الصحية.



وأشار إلى أن 19 ولاية من ولايات الجمهورية مازالت فوق مستوى الإنذار، بالاضافة إلى مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام التام بإجراءات الوقاية من شأنهما الحد من انتشار العدوى بالفيروس، وأن لجانًا قطاعية ستتولى تقييم الوضع بكامل الدقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء بالتمديد فيها أو رفعها.