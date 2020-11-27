فرنسا تستضيف مؤتمراً لتقديم مساعدات للبنان في 2 ديسمبر

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستستضيف مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) للبحث في تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، يهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.

وتعهد ماكرون بالمضي قدماً في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيداً.

غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد.

وقالت المصادر إنه نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي، وفي ظل جائحة «كوفيد 19»، فقد قررت فرنسا المضي قدماً في عقد مؤتمر المساعدات.

وقال مصدر مطلع على المؤتمر: «لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب».

وقبل أيام، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، لأنها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

ويمثل القرار، الذي سبق أن أعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، انتكاسة للبنان لأن التدقيق هو أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلاد في تجاوز الانهيار المالي.