"التعاون الإسلامي": نرفض ربط الإرهاب بالإسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الجمعة، على رفض ربط الإرهاب بالدين الحنيف.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على دورها في تعزير العمل الإسلامي المشترك.

وقال العثيمين، في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري للمنظمة: "نشكر الإمارات على دورها في تعزير العمل الإسلامي المشترك، خلال رئاستها للدورة السابقة للمنظمة".

وحذر من أن الإرهاب يشكل ظاهرة عابرة للحدود وتستهدف الجميع بدون استثناء.

وأضاف: "ندين الخطاب المعادي للإسلام، ونرفض ربط الإرهاب بالإسلام"، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني التجريح أو المساس بالرموز الدينية.

وفي معرض حديثه عن فيروس كورونا المستجد٫ قال العثيمين: "نلاحظ بقلق تداعيات الآثار الناجمة عن كورونا"، مشيدا بتدابير الدول الأعضاء في مواجهة الجائحة.

وكانت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، قد أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن دولة الإمارات حذرت مرارا من الأطماع التوسعية بالشرق الأوسط.

وفي كلمتها بافتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، قالت الهاشمي إن "بلادنا توصلت إلى معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل لتجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "حذرنا مرارا من الأطماع التوسعية لدول في منطقتنا".

ولفتت إلى أن "حل الأزمات يتطلب موقفا دوليا موحدا يرفض انتهاكات السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات ناشدت المجتمع الدولي لوضع حد للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ومحاسبة من يدعم الجماعات الإرهابية.