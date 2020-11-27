سلطات أردوغان تسجن برلمانيا كرديا 6 سنوات بتهمة "الإرهاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة تركية قرارا بالسجن لأكثر من 6 سنوات بحق برلماني كردي معارض، على خلفية اتهامه بالانتماء لـ"منظمة إرهابية مسلحة".

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وتابعته ”الخليج 365”، الجمعة، صدر القرار بحق كمال بلبل نائب مدينة أنطاليا (جنوب) عن حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض في البلاد.



وصدر الحكم بالسجن لـ6 أعوام و3 أشهر، عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية العليا في ديار بكر (جنوب شرق)، بحق النائب المذكور بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن النائب بلبل، غاب عن جلسة النطق بالحكم، فيما حضر محاميه الذي أكد رفضه، مطالبًا بتبرئة ساحة موكله.

كما قررت المحكمة إرسال نسخة من القرار إلى البرلمان التركي والمديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لإكمال الإجراءات القانونية الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البرلمان الحصانة عن البرلمان الكردي المعارض، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه.

وتجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.



وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.