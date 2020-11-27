"اتفاقية سنجار" تدخل حيز التنفيذ بإنزال أعلام المليشيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت اتفاقية بشأن سنجار (بمحافظة نينوى شمال البلاد) وقعتها بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق الشهر الماضي حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وذكر مصدر أمني في تصريحات صحفية إن "الشرطة الاتحادية بدأت بإنزال أعلام الأطراف العسكرية من الحشد الشعبي وقوات حماية سنجار من على المقرات الأمنية.
وأوضح المصدر أن "السلطات الأمنية أبقت العلم العراقي فقط مرفوعا على تلك المقرات".
وأضاف أن "هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المجموعات المسلحة والمجموعات غير العراقية كحزب العمال الكردستاني من داخل القضاء.
وكانت الحكومة العراقية نشرت قوات من الشرطة الاتحادية في سنجار وصولاً للحدود مع سوريا لضبط الأمن.
ووقعت بغداد وأربيل، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، اتفاقا خاصا لتطبيع الأوضاع وإرساء الاستقرار في القضاء تمهيداً لعودة سكانه النازحين.
وينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان لملف سنجار من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد أعلن التوصل للاتفاق الذي وصفه بـ"التاريخي" لتعزيز سلطة الحكومة في قضاء سنجار.
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