الشرطة الإيطالية تعتقل رجلا تدرب ليصبح إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في إيطاليا القبض على شخص، الجمعة، فى إقليم كوزنسا جنوبي البلاد بتهمة التدريب الذاتي ليصبح إرهابيا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن هذا الشخص هو إيطالي قام بتخزين مواد دعائية من إعداد تنظيم داعش والقاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى على أجهزته الإلكترونية، بالإضافة إلى دروس في صنع القنابل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.



وأضافت الشرطة أن التحقيقات التي أدت إلى القبض عليه بدأت بسبب مشاركة مواد متطرفة على "منصة محتوى رقمية"، أشار إليها شركاء دوليون.

ولفت إلى أن المشتبه به كان يعمل عبر عدة شبكات اجتماعية مثل تليجرام وروكيت شات ورايوت وكان ناشطا في "مجموعات مغلقة ذات طبيعة جهادية واضحة".

وتصل عقوبة جريمة التدريب الذاتي على الإرهاب في إيطاليا إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن القانون ينص على أنه يمكن تمديد المدة إذا تم استخدام أدوات عبر الإنترنت.