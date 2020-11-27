شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يقصف مواقع حوثية في صنعاء والان مع التفاصيل
وأعلنت أن عمليات القصف استهدفت جبل عطان وجبل عيبان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال، وتجمعات حوثية في معسكري جربان وريمة حميد جنوب، ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة اليمنية.
كما شنت قوات التحالف 4 غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.
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