شكرا لقرائتكم خبر عن «شخبوط الطبية» إلى مركز تميز في علاج الصدمات والحوادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن عزمها جعل مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي مركزاً للتميز في علاج الحوادث من المستوى الأول على مستوى الدولة، كما تعمل الشركة على تطوير قسم الطوارئ بمدينة الشيخ خليفة الطبية وفي مستشفيي «توام» و«العين الجديد»، لتصبح مراكز تميز لعلاج الصدمات والحوادث من المستوى الثاني.

وأكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات في شركة «صحة»، أن مراكز التميز في الشركة موجودة منذ فترة طويلة ويتم تطويرها بشكل مستمر، بحيث تكون مسؤولة عن مركز التميز في أحد التخصصات الطبية وعن إدارته طبياً في جميع منشآت الشركة، موضحاً أن «صحة» قامت مؤخراً بإعادة تقديم بعض الخدمات المتميزة عبر توحيد الممارسات وفرق العمل المسؤولة عن تقديم خدمة ما يسمى «نظام تطبيب المجموعات»، بحيث يمكن للمريض الحصول على الخدمة من مجموعة طبية واحدة متخصصة في مجال واحد، يمكنه تقديم العلاج في أكثر من منشأه بنفس مستوى الخدمة والخبرات، بما لا يشكل ضغطاً على طبيب واحد بعينه، ويمكن زيادة السعة الاستيعابية للكوادر الطبية ومضاعفتها بناء على عدد المرضى المطلوب تغطيتهم، ما يرفع إمكانية تطوير الخدمات إلى خدمات تخصصية على امتداد منشآت متعددة في إطار نظام موحّد، ما يدعم استفادة المرضى بغض النظر عن الموقع أو المنشأة.

وأوضح أنه تم مؤخراً تكامل الخدمات الطبية المقدمة للبالغين بين مدينتي الشيخ خليفة الطبية، والشيخ شخبوط الطبية، ضمن نظام «تطبيب المجموعات» الذي يتضمن تخصصات أمراض القلب وجراحة العظام، والجهاز الهضمي، وأمراض الدم، والأورام كمرحلة أولى، كما تم دمج عدد من الخدمات في مستشفيي العين وتوام بمدينة العين، ضمن فريق طبي واحد يعمل في مستشفى توام، منها أمراض النساء والولادة، فيما تجري حالياً دراسة تطبيق هذا النظام في تخصصات أخرى في المرحلة الثانية.

وأكد حرص شركة «صحة» على الالتزام بمعايير دائرة الصحة في أبوظبي لزيارة المرضى، والتي تتضمن التحقق من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وعدم إحضار الطعام من خارج المستشفى، وتجنب إحضار الهدايا والزهور، وعدم السماح بزيارة المرضى في حال معاناة أي مرض، والالتزام بتخصيص بوابات للمداخل والمخارج، موضحاً أنه تم وضع فريق متخصص في المنشآت الصحية، يعمل على إيصال التعليمات بشكل صحيح للمرضى والزوار والمرافقين، والرقابة المستمرة طوال فترة وجود الأفراد في المستشفى حفاظاً على صحة الجميع.