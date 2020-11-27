شكرا لقرائتكم خبر عن 5163 مركبة استفادت من نظام الحجز الذكي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن شرطة دبي احتجزت 5163 مركبة عبر نظام الحجز الذكي، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري.

وأوضح أن نظام الحجز الذكي الذي اعتمده الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي عام 2018، يتيح للسائقين الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناء على قانون السير والمرور، خياراً بحجز مركباتهم في المنزل بدلاً من دفع غرامة عوضاً عن الحجز، بحيث تبقى السيارة في عهدة مالكها من دون استخدامها.

وكشف العميد عادل السويدي أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة، متصل بالأقمار الصناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها في المنطقة المحددة من قبل المالك، وتتولى الإدارة العامة للمرور المراقبة، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في المركبة بمعرفة ضباط المرور أو الدوريات، تطبيقاً لحجز المركبة في منزل مالكها.

وعن طريقة الحجز، قال العميد سيف المزروعي: «إنه في حال طلب مركبة للحجز يجب على مالكها الحضور إلى الإدارة العامة للمرور، ويتم إخطاره بمدة الحجز المطلوبة، ومن ثم يقوم بدفع رسوم الخدمة البالغة 420 درهماً للشهر الأول، ثم يتم إرسال فريق تقني من الإدارة العامة للمرور إلى مكان وجود المركبة ليقوم بتركيب الجهاز، وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، ويتم غلق الجهاز تماماً، بحيث يتعذر فتحه على أحد، وعندما تنتهي مدة الحجز المطلوبة يتوجه التقني المختص لفك الحجز ونزع الجهاز».

وأضاف: «في حال تحريك المركبة يقوم الجهاز بإرسال تنبيه إلى الإدارة فتفرض على المركبة مدة حجز جديدة وغرامة». وأشار إلى أن جهاز الحجز الذكي يُعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، والتزام صاحب المركبة بعدم تحريكها، أما إذا تم تحريكها فيتحول إلى اللون الأحمر مباشرة، ويتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته لشروط الحجز الذكي، ويتم فرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شباك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: «إن نظام الحجز الذكي سهل، ويحافظ على المركبات من التعرض لأشعة الشمس الحارقة والعوامل المناخية الأخرى؛ كونها تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامها».

