محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول حصص مدارس اللغات، لطلاب المرحلة الإعدادية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدورس للمرحلة الإعدادية في مادتي ال Math والـ Science ، ليومي الجمعة والسبت.

ويمكن متابعة الحصص المدرسية على قناة مدرستنا الفضائية ، من خلال التردد 12303 أفقي.

كما يتم إعادة بث الدروس على قناة "مدرستنا" على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الإعدادية .. ننشر جدول الحصص لمدارس اللغات على قناة "مدرستنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.