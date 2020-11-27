انخفاض أرباح بنك الإمارات دبي الوطني مصر 30.5% في 9 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر تراجع صافي أرباحه بنسبة 30.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بسبب التأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك في تقرير حصل الخليج 365 على نسخة منه، إلى انخفاض صافي قيمة ربحيته بعد خصم الضرائب من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020 إلى 945.348 مليون جنيه مقابل 1.361 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وخلال الربع الثالث من العام (يوليو حتى نهاية سبتمبر) انخف ربح البنك إلى 328.6 مليون جنيه بدلا من 474.9 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 30.7%.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني شركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر 1.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2020 .

وتجاوز إجمالي الأرباح المحتجزة بنهاية سبتمبر الماضي 5 مليارات جنيه مقارنة 4.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

وأشار البنك إلى أن استثمارات البنك في أذون الخزانة انخفضت إلي 7.460 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 8.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

وصعدت إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء في البنك إلى 34.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 30.733 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019 بحسب البنك.

فيما ارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 47.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 44.718 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة 6.6%.

وارتفعت إجمالي أصول البنك من 57.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 66.831 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بحسب قوائم البنك.