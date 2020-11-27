ألمانيا تعتزم اقتراض 180 مليار يورو في 2021

قال مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا المبلغ مثلي المبلغ المتوقع سابقا، والذي كان 96 مليار دولار، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على

أكبر اقتصاد أوروبي.

ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22806 إصابات، وبلغت الحصيلة

مليون و6394 منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد "روبرت كوخ "، الصادرة اليوم الجمعة، توفي 426 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة.

وأصبحت ألمانيا الدولة الثانية عشر في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

وقررت السلطات في ألمانيا تمديد الإغلاق الجزئي حتى شهر ديسمبر المقبل، بعد إعادة فرض القيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.