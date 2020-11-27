موسكو: ثلثي المصابين بكورونا يتولون معالجة أنفسهم ذاتيًا

أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، في تصريح صحفي، أن ثلثي المصابين بعدوى فيروس كورونا في موسكو يتولون معالجة أنفسهم ذاتيا.

وقالت المسؤولة المحلية في العاصمة الروسية: "نحن نرصد الجميع ونحلل بالتفصيل أولئك الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بسبب عدوى فيروس كورونا. والآن نرى على وجه الدقة أن الغالبية، أي الثلثين اليوم، وهم حوالي ألف شخص من أولئك الذين يدخلون

المستشفيات، لم يلجأوا إلى المؤسسات الطبية في الوقت المناسب، وتولوا علاج أنفسهم ذاتيا".

وأكدت راكوفا أنه حتى الوقت الراهن، تم تزويد العيادات الطبية الشاملة بجميع الأدوية اللازمة لعلاج عدوى فيروس كورونا، مشددة على أنه "وبالنسبة لجميع الأمراض الأخرى، يتم تقديم المساعدة بالحجم الكامل".

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن

حصيلة الإصابات الجديدة بالعدوى شهدت لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، بتسجيل 27543 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25487 إصابة في اليوم السابق.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7918 إصابة) وسان بطرسبورغ (3687 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 22.6% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 496 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل قفزة غير مسبوقة بـ524 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26682 شخصا للشفاء.