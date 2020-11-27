الضفة الغربية تفرض إغلاق شامل للحد من انتشار كورونا

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، فرض إغلاق شامل فى كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة، ولمدة 48 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح نمر أن الإغلاق سيشمل

كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق

قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، موضحا أن هناك سلسلة من الإجراءات العقابية والمخالفات التي أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، والمؤسسات والمركبات في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية التي أقرتها الحكومة والجهات المختصة ولجنة الطوارئ العليا.

وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 18 وفاة، و1906 إصابات جديدة و812 حالة تعاف من كورونا.